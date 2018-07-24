Южно-Сахалинск, 24 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. На Сахалине нарастает топливный кризис. Вслед за Холмском, который остаётся без бензина с 14 июля, без топлива остался Углегорск. Муниципальные власти проводят совещания, но топлива на АЗС это не прибавляет — его по-прежнему нет. Судя по официальному сайту губернатора и правительства Сахалинской области, региональные власти мало заботит бедственное положение людей — там вообще нет никакой информации на эту тему, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

eluela31 Нефть

Читайте также: Топливный «голод» Сахалина перешел в хроническую стадию: бензина нет

Второй раз с начала лета «бензиновая засуха» случилась в Углегорске. На АЗС висят объявления с коротким текстом: «92 и 95 — нет». Впервые бензин исчез в середине июня. Теперь ситуация повторяется. Вечером 23 июня на АЗС появились уже ненавидимые всеми жителями Углегорска таблички, оповещающие о том, что ходить придётся пешком. Топлива нет по всему району. Дольше всех продержался Шахтёрск. Но и там сегодня на АЗС — пусто.

В администрации Углегорского района обещают, что уже в ближайшие дни танкер с топливом придёт и бензин будет.

Учитывая удалённость Углегорского района, структура компании «Роснефть» пообещала выделить для муниципальных нужд немного топлива из собственного запаса. Но заправиться смогут только автомобили экстренных служб — скорая помощь, пожарные, прочие.

Между тем на официальном сайте губернатора Олега Кожемяко и правительства Сахалинской области нет никаких упоминаний о том, что намерены делать региональные власти для того, чтобы прекратить совершенно невероятные для нефтеносного Сахалина бесконечные перебои с топливом, доводящие до исступления тысячи островитян. Возможно, в региональном правительстве просто не знают о том, что происходит в муниципалитетах? Или знают, но не считают нужным вникать в проблемы своих избирателей?

Топливная «засуха» продолжается и в портовом городе Холмск. Там ситуация длится с 14 июля. Городская администрация провела совещание с владельцами частных АЗС и разослала весьма невнятный релиз в СМИ. Из релиза следует, что «встреча прошла в конструктивной обстановке», но всё равно непонятно — когда будет бензин.

Читайте также: «Острова, на которых хочется выть»: Сахалин устал от перебоев с топливом

Пока готовился материал, стало известно, что на Сахалине, на АЗС Холмска появился бензин, но насколько долго он там будет, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, жители единственного островного региона России, в котором добывается колоссальное количество нефти, устали от бесконечных перебоев с топливом. В середине июня без топлива длительное время оставались Холмск и Углегорск. Три месяца, начиная с марта 2018 года, жил без топлива курильский Кунашир. Частники, добывавшие бензин у соседей-японцев или у военных, продавали его по 100 рублей за литр. Бензин часто был плохого качества, и у людей ломались автомобили.

Между тем сахалинцам и курильчанам непонятно, почему региональные власти не делают запасов топлива: еще в бытность экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на острове было построено специальное хранилище для автомобильного топлива — регион островной, штормит часто. Вот и решили, что следует всегда иметь под рукой запас, который, как известно, карман не тянет. Почему это хранилище пустует — жители Сахалина и Курил понять не в силах, а власти региона им ничего объяснять не считают нужным. Отсюда у людей возникает уверенность: дефицит топлива создается специально, чтобы измученное население готово было покупать бензин по любой цене.

Читайте также: Кунашир в отчаянии: У нас больше нет сил так жить!