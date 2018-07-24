Москва, 24 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Рост безработицы за неделю с 11 по 18 июля составил 0,4%. Всего в настоящее время безработными числятся 696,7 тысячи человек, сообщила 24 июля пресс-служба Минтруда РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В аналогичном периоде прошлого года число безработных достигало 803 тысячи человек.

Сокращение числа безработных на третьей неделе июля зафиксировано в 27 регионах. Самое серьезное снижение показателя произошло в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях и некоторых других регионах. Напротив, рост безработицы наблюдался в 54 субъектах РФ, среди которых Еврейская АО, Тува, Хакасия, Чувашия, Ленинградская, Сахалинская области и другие регионы.

В соответствии с оперативными данными ведомства на 1 июля 2018 года уровень безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения.