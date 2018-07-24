Черногорск, Хакасия, 24 июля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В городе Черногорске (Хакасия) в ночь на 24 июля из-за усиления ветра осложнилась пожароопасная обстановка на полигоне твёрдых бытовых отходов. Резко повысился уровень задымления. В Черногорске введён режим ЧС, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в правительстве Хакасии.

Скриншот со страницы главы Хакасии Виктора Зимина. Vk.com Возгорание на полигоне ТБО в Черногорске

Глава региона Виктор Зимин, побывав на месте происшествия, поручил решить проблему профильным министерствам и ведомствам.

«Мы отреагировали. Но непонятно одно — почему сигнал о возгорании поступил не от специальных служб, а от жителей», — прокомментировал Зимин.

По его словам, огонь городу не угрожает, но негативным фактором является дым. Поэтому возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов необходимо потушить в кратчайшие сроки. Принято решение оказать Черногорску финансовую помощь. К работе будет привлекаться тяжёлая техника.

В настоящее время, по информации заместителя главы Хакасии Владимира Крафта, для ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники. Проводится отсыпка грунта.

Власти республики подчеркнули, что при изменении направления ветра возможен переход дыма в сторону населённых пунктов, и попросили жителей «проявить терпение и спокойствие на время проведения неотложных работ на территории полигона».

Добавим, по словам Зимина, побывав ночью 24 июля на полигоне ТБО в Черногорске, он «надышался едким дымом».

«В личные сообщения мне поступило много жалоб на сильное задымление. Люди жаловались, в том числе, на тошноту и головокружение. Осмотрел полигон, надышался едким дымом, и у самого закружилась голова. То, что происходит, конечно, безобразие, и действовать тут нужно быстро. Создал оперативный штаб по ликвидации. Сегодня огонь будет ликвидирован», — написал глава Хакасии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 24 июля.

Скриншот со страницы главы Хакасии Виктора Зимина. Vk.com Глава Хакасии «надышался едким дымом» на полигоне ТБО

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первая жалоба жителей Хакасии на горящую свалку. О подобной ситуации в июле 2018 года сообщили жители дач на Подсинем. По их словам, из-за горящей под Абаканом свалки «всё затянуто дымом и пахнет гарью». Люди утверждают, что свалку обещали ликвидировать весной, но этого не произошло.