Смоленск, 24 июля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия в честь 1030-летия Крещения Руси, приуроченные к церковному дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, пройдут 28 июля в Смоленске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Анонс мероприятий к 1030-летию Крещения Руси в Смоленске

Торжества в Смоленске откроются в 09:00 — в Свято-Успенском кафедральном соборе митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор возглавит праздничную Божественную литургию.

Затем, после завершения литургии, в 10:30 от собора начнется крестный ход к Владимирской набережной. Там, у памятника святому князю Владимиру, будет совершен молебен.

Весь день на Владимирской набережной будут проходить народные гуляния. В программе праздника — выступления вокальных и хореографических коллективов и сольных исполнителей, конкурсная развлекательная программа, мастер-классы для детей и взрослых, детские игровые площадки, выставка-ярмарка творчества мастеров декоративно-прикладного искусства.

Крещение Руси связывают с принятием христианства и провозглашением его в качестве государственной религии князем Владимиром в 988 году.