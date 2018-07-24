Москва, 24 июля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В связи с обвинением в шпионаже Марии Бутиной депутаты Госдумы могут распространить нормы закона об иноагентах на физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«В России предусмотрено лишь административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах, кроме того, таковыми могут быть признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако коллеги все в наших руках, мы все это можем изменить», — заявил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

16 июля стало известно о задержании в Вашингтоне 29-летней гражданки России Марии Бутиной. Министерство юстиции США обвиняет ее в преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без регистрации. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.