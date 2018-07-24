Манила, 24 июля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал продолжить свою борьбу с наркоторговлей, сообщает 24 июля Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

Данное заявление глава государства сделал во время своего ежегодного обращения к нации. По его словам, война с наркотиками будет беспощадной.

«Борьба с наркотиками не будет отодвинута на второй план. Она будет такой же неумолимой, как и прежде», — подчеркнул Дутерте.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти летом 2016 года. Президент начал свое правление с беспощадной борьбы с наркоторговцами. Правоохранительные органы за два прошедших года ликвидировали несколько тысяч человек, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.