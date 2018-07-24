Ярославль, 24 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главы Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области стал замдиректора фонда по экономике и финансам Дмитрий Жевраков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом фонде.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор фонда Эдуард Потапов уволился по собственному желанию на прошлой неделе.

Выпускник Ярославского военно-финансового университета и аналогичного московского вуза, Дмитрий Жевраков работает в ярославском фонде капремонта с декабря 2015 года. В Ярославль он перебрался из столицы. До 2015 года он работал в Министерстве строительства и ЖКХ России в должности заместителя директора — главного бухгалетера одного из департаментов Минстроя. Перед увольнением ему указом президента России был присвоен чин действительного государственного советника 3-го класса. По информации источников ИА REGNUM, он был уволен в связи с сокращением должности в рамках реорганизации министерства. Фамилия Дмитрия Жевракова значится в списке недействительных служебных удостоверений с пометкой «не сдано».

Бывший руководитель ярославского фонда Олег Ненилин отзывается о нем положительно.

Дмитрий Евгеньевич хороший специалист, во время переходного периода он способен организовать текущую работу фонда», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

В ближайшее время должен быть объявлен конкурс на должность директора фонда. Будет ли принимать в нем участие Дмитрий Жевраков, неизвестно.