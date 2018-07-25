Лондон, 25 июля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. СМИ в современном мире уже давно переросли свою изначальную функцию каналов поставки информации широкому потребителю. Почему нынешние западные СМИ уже не фигурально, а непосредственно могут выступать как оружие серьезной убойной мощи, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

Оценка действий крупных политиков, скоординированно направленная на осуждение или восхваление, буквально может управлять политической ситуацией в мире. К счастью, не абсолютным образом, но и того, что есть, вполне достаточно для организации западными СМИ весьма опасных прецедентов. На своем горьком опыте такую угрозу в полной мере познал, например, американский президент Дональд Трамп. Его травля совместными усилиями значительной части мировых СМИ беспрецедентна и оказывает существенное влияние на способность нынешнего американского лидера к самостоятельным политическим решениям.

Вполне показательно в этом смысле освещение результатов встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, но началось перерождение западных СМИ в машину разжигания ненависти и дезинформации отнюдь не сегодня. Какими достижениями на поле информационной войны уже может «гордиться» все более тревожный 21-й век?

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