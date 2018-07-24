Москва, 25 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Именно в этот день в 1713 году Пётр I учредил первый специализированный следственный орган России — следственную канцелярию.

Поль Деларош. Петр I. 1838

Когда-то знаменитый английский Скотленд-Ярд равнялся именно на российский сыск. И в этом нет ничего удивительного, ведь некоторые следователи из России были известны по всему миру.

Аркадий Кошко. Следователь-инноватор

Многие считают, что первыми дактилоскопию при расследовании преступлений начали использовать в Скотленд-Ярде. Однако это не так — новая методика принадлежит криминалисту и сыщику Аркадию Кошко. Он создал подробную картотеку преступников на основании антропометрических и дактилоскопических данных.

Когда Кошко эмигрировал, Скотленд-Ярд предложил ему высокую должность, но с условием принять британское гражданство. Российский сыщик отказался. Вместо этого он написал три тома воспоминаний, которые до сих пор служат настольной книгой следователей — «Очерки уголовного мира царской России». По мотивам рассказов Кошко в 1995 году сняли сериал «Короли российского сыска», а в 2004 году — фильм «Настройщик».

Криминалист и сыщик Аркадий Кошко

Николай Соколов. Убийство царской семьи

Следователь по особо важным делам Омского окружного суда Николай Соколов расследовал самое громкое преступление ХХ века — убийство царской семьи и дело алапаевских мучеников. С мая по июль 1919 года Соколов собрал множество вещественных доказательств, опросил сотни свидетелей и провел десятки экспертиз. В 1920 году собранные вещественные доказательства и документы Соколов перевез во Францию и продолжал работу вплоть до своей смерти. Результаты его расследования частично издали в 1924 году на французском языке. В следующем году была опубликована книга «Убийство Царской Семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова».

Николай Алексеевич Соколов, расследовавший убийство царской семьи

Николай Китаев. Разоблачение Вольфа Мессинга

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутской области Николай Китаев получил известность благодаря разоблачению Вольфа Мессинга. Он провёл расследование, в котором доказал, что артист был «проектом» заведующего отделом науки «Комсомольской правды» Михаила Хвастунова. В своей брошюре «Криминалистический экстрасенс. Вольф Мессинг: правда и вымысел» Китаев утверждает, что именно Хвастунов написал книгу Мессинга «Я — телепат». В 1960-е годы, когда Хвастунова называли мэтром журналистики, расследование Китаева сразу обрело статус сенсационного.

Сейчас Следственный комитет РФ, как и при «петровской» системе, подчиняется непосредственно главе государства и не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. В штат СК входит более 35 тыс. служащих. Председателем комитета является Александр Бастрыкин.