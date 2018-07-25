Москва, 25 июля, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Резкие изменения погоды на территории РФ в 2018 году могут стать причиной серьезных проблем в сельском хозяйстве. Почему ситуация в российском агросекторе развивается по экстремальному сценарию, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Российская пшеница

Потери от засухи достигли уровня ЧП на территориях Чечни, Крыма, Волгоградской области, Республики Алтай и Калмыкии. В перечисленных регионах режим чрезвычайного положения уже объявлен официально. А вплотную к такой же ситуации подходят земледельческие хозяйства еще четырех областей: Астраханской и Ростовской, Самарской и Саратовской и части территории Ставропольского края. В итоге такое бедствие может привести к значительной потере урожая в 2018 году.

В то врем, как южные и центральные районы России страдают от засухи, северные регионы также не могут положиться на погодные условия, оказавшиеся в этом году подверженными необычно резким изменениям. Что можно сказать уже сейчас по первым результатам уборочной кампании в российских регионах и какова перспектива в сельском хозяйстве?

Узнайте подробности: То потоп, то засуха: экстремальная уборочная в России

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