Варшава, 25 июля, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Польские политики правящей партии «Право и Справедливость» присоединились к яростной критике американского президента Дональда Трампа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Почему итоги встречи, не затрагивавшей польские проблемы, вызвали столь бурную реакцию, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бывший посол Польши в Канаде Марцин Босацкий в своем заявлении бьет тревогу, указывая, что встреча в Хельсинки стала «сигналом SOS» для Европы. Если тенденция, выявленная на этой встрече, продолжится, то безопасность Европы рухнет, так считает Босацкий, и не только он. Хотя оппоненты этой точки зрения в самой Польше истолковывают результаты встречи более оптимистично, считая, что «попытки Путина надавить на Трампа» в вопросе Крыма и Украины не привели к успеху.

Тем не менее тревожные предчувствия не оставляют многих политиков и экспертов в Польше, и связаны они с новой политической картиной, складывающейся в Европе не только в результате действий России и США. Какой фактор может оказаться решающим в новой европейской конфигурации?

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