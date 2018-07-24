Калуга, 24 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Калужской области от укусов домашней кошки пострадали два человека. В деревне Сороковеть Боровского района взбесившееся животное покусало своего хозяина, дачника-москвича, и его соседку, 80-летнюю пенсионерку. Ветврачи принимают экстренные меры для предупреждения возможного распространения опасного вируса, сообщает ГТРК «Калуга».

Gtrk-kaluga.ru Домашняя кошка заразилась бешенством.

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В деревне Сороковеть 50 домовладений, а всего на территории, входящей в состав сельского поселения «Совхоз Боровский», около 800 домов. Ветеринарные врачи уже приступили к подворовому обходу. По словам руководителя сельской администрации, с местными жителями проблем не будет. Они относятся к вакцинации со всей серьёзностью, а вот о приезжих такого не скажешь.

Ветеринары намерены расширить территорию, на которой необходимо применить карантинные ограничения. Укушенная бешеной кошкой пенсионерка обратилась к медикам за помощью вовремя, а вот дачнику из Москвы прививки от этого заболевания сделали лишь через шесть дней, в то время как критический срок не больше недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня карантин по бешенству был объявлен сразу в десяти районах Калужской области. Специалисты обнаружили это заболевание у мёртвой лисицы в деревне Звизжи Дзержинского района. Также бешенство лабораторные анализы подтвердили и у лисы, найденной в окрестностях деревни Ракитня Кировского района.