Бийск, Алтайский край, 24 июля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП на трассе М-52 под Бийском в Алтайском крае увеличилось с пяти до семи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили очевидцы ЧП. Судя по фотографиям, сделанным на месте столкновения семи автомобилей, столкнулись два грузовика, микроавтобус и четыре легковушки. Пострадавшим оказывают помощь спасатели.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одно из наиболее пострадавших авто в ДТП на трассе М-52 в Алтайском крае

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В ДТП на трассе М-52 в Алтайском крае пострадали семь автомобилей

Один из автомобилей от удара отбросило на обочину, он лежит на боку. Некоторые машины хоть и не снесло с трассы, покорёжило так, что восстановить их вряд ли возможно.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Некоторые автомобили, столкнувшиеся на трассе М-52 в Алтайском крае, пострадали очень сильно

Как уже сообщало ИА REGNUM, предварительно установлено, что ДТП случилось из-за потерявшего управление водителя грузовика Scania: он зацепил микроавтобус, грузовик и ещё четыре легковых автомобиля. Жертв нет.