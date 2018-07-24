Москва, 24 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать ЧК для возвращения миллиардов в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы предлагаем создать новую ЧК — Чрезвычайную комиссию, но с противоположным значением той ЧК, которую создали в свое время большевики. Новые ЧеКисты должны не «чикать», а помогать нашим бизнесменам безопасно для них переводить свои капиталы на родину», — отметил депутат Госдумы.

Он напомнил, что из России в разные годы были выведены миллиарды долларов, а теперь наши бизнесмены из-за давления на Западе хотят эти деньги вернуть на родину, но не могут — боятся уголовного преследования.

«К возвращенным деньгам у нас относятся с подозрением, сразу начинаются проверки правоохранительных органов. В итоге всё вроде бы располагает к этому, но мы сами мешаем», — указал Жириновский.