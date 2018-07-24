Жириновский предложил приравнять сахар к наркотикам
Москва, 24 июля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает приравнять сахар к наркотикам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
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Сахар
«Это очень опасный продукт, его нужно приравнивать к наркотикам. В зубную пасту добавляют сахар, во многие лекарства — сахар, то есть толкают человечество к диабету», — сказал Жириновский.
Депутат Госдумы настаивает на том, чтобы дети с детства не привыкали к сахару.
«В основном все живут под воздействием сладкого наркотика — сахара, и это убивает людей», — обеспокоен он.
Жириновский в этой связи предлагает создавать агентство по питанию.