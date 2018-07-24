Москва, 24 июля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В заявлении Никки Хейли присутствует очевидный заказ от президента США Дональда Трампа, который, с одной стороны, считает встречу с президентом России в Хельсинки полезной, а с другой — вынужден оправдываться за нее, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти США никогда не будут доверять России и ее президенту Владимиру Путину. Дипломат также добавила, что невозможность «дружбы» между Вашингтоном и Москвой является «просто фактом».

В утверждении постпреда США при ООН о том, что «Россия никогда не станет другом США», нет ничего нового. Это, действительно, просто констатация культурно-исторического и актуального политического факта.

Мы и американцы принадлежим к различным культурно-историческим типам — такие страны просто не могут быть долгосрочными и ценностными союзниками; тем более — друзьями. О доверии речь просто не идёт.

Глуп был бы тот российский государственный деятель, который строил бы свою внешнюю политику на доверии США. Попытки делать это у нас, как известно, были, и всякий раз мы больно обжигались. Достаточно!

Тем не менее, нельзя не видеть, что в заявлении Ники Хейли присутствует очевидный заказ от Дональда Трампа, который считает недавно состоявшуюся в Хельсинки встречу с президентом России полезной, но вынужден оправдываться за неё перед внутренними противниками.

В США боятся Владимира Путина, многие в американском политическим истеблишменте люто ненавидят его — и в этом есть своя положительная сторона. Между Россией и США не должно быть никаких других отношений, чем точно выверенная и детально контролируемая взаимовыгодная договорённость. Если хотите, — сделка.

Чем более сильной будет Россия — в военном, экономическом, культурном, общественно-политическом смысле, — тем меньшей будет вероятность того, что кто-то в США попытается проверить эту «сделку» на прочность.

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