Екатеринбург, 24 июля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге собирают помощь для граждан, пострадавших от наводнения в Забайкалье. Пункт будет работать до 10 августа.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Склад находится на Антона Валека, дом 15, офис 315. Все желающие могут принести туда канцтовары и другие предметы, необходимые для учёбы. Всё это будет передано в Забайкалье.

Напомним, наводнение в Забайкалье идёт с 7 июля. В зоне затопления — больше 5 тыс. человек, среди них 1100 детей. 9 июля здесь был введён режим ЧС.