Владимир, 24 июля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов отказался участвовать в выборах губернатора Владимирской области. Заявление в избирком представитель экс-кандидата подал 23 июля. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Олег Павлецов отказался от участия в выборах в связи с личными обстоятельствами, уточнил Вадим Минаев.

Таким образом, пока на пост губернатора претендуют семь человек. Это Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР), Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), Алексей Леонтьев («Народ против коррупции»), Максим Шевченко (КПРФ), Сергей Глумов («Патриоты России») и Сергей Бирюков («Справедливая Россия»). До 25 июля кандидаты должны собрать подписи муниципальных депутатов, которые поддерживают их выдвижение. Пока ни один претендент не принес документы в избирком.

Выборы губернатора Владимирской области состоятся 9 сентября. Ранее представитель КПРФ Максим Шевченко подал в СКР заявление, в котором сообщил о давлении на местных депутатов со стороны действующего губернатора Светланы Орловой.