Таганрог, Ростовская область, 24 июля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Ростовской области на берег Таганрогского залива выбросился дельфин-азовка. Местные жители обнаружили на теле животного ожоги. Как предполагают очевидцы, млекопитающего хотели пожарить.

ИА REGNUM Белуха (полярный дельфин)

ИА REGNUM напоминает, что жители Ростовской области неоднократно фиксировали камерами мобильных телефонов морских обитателей, появившихся в реке Дон. Как поясняют учёные-ихтиологи, дельфины могут приплывать за стаей рыб. Но так как это неестественная среда обитания, животные гибнут.

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Азовский дельфин (среди их названий также — обычная морская свинья, дельфин-азовка, чушка, пихтун) обитает у черноморских берегов Крыма, а также в тёплое время года — в Азовском и Мраморном морях. Зимуют млекопитающие у берегов Южного Крыма и Кавказа. Животные не выдерживают резкого похолодания. Дельфин-азовка занесен в Красную книгу Крыма, Красную книгу России, Европейский Красный список.