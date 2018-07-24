Ханой, 24 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. По меньшей мере 27 человек погибли от действия тайфуна «Шон Тинь», который принес во Вьетнам ливневые дожди и наводнения, передает 24 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на вьетнамский Центральный комитет по предотвращению стихийных бедствий.

NASA Тайфун

По данным ведомства, во власти стихии оказалась прибрежные районы Вьетнама. Дожди спровоцировали наводнения и оползни, которые привели к разрушениям 243 домов и гибели 6500 голов скота. Также оказались затопленными более 81 тысячи га рисовых полей.

В метеорологической службе Вьетнама сообщили, что хотя центр тайфуна переместился на территорию соседних стран, штормовой ветер и дожди будут продолжаться во вторник и среду.