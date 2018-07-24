Москва, 24 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Нефть марки Brent пыталась расти в понедельник (23 июля), но, достигнув локального сопротивления в районе $74,50, привлекла волну фиксации прибыли и практически вернулась на исходные позиции. Перед открытием европейской сессии котировки демонстрируют умеренный «медвежий уклон», снова угрожая отметке $73. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

eluela31 Нефть

По его словам, в сырьевом сегменте наблюдаются неоднозначные настроения. С одной стороны, обострение словесной перепалки между США и Ираном вернуло игрокам веру в то, что Вашингтон все же не станет смягчать свою позицию в контексте санкций. А это значит, что сокращение производства и добычи в ближневосточной стране будет ощутимым и может снова повлечь спекуляции на тему дефицита предложения.

С другой стороны, две страны угрожают друг другу войной, а это уже угроза для мирового спроса. Кроме того, ценам мешает расти перспектива наращивания добычи ОПЕК, а точнее, неопределенность в этом вопросе. Саудовская Аравия подчеркнула, что не станет наводнять рынок своими дополнительными баррелями, но какими будут цифры по добыче, пока неясно, отметил аналитик.

По его словам, все это привносит на рынок неуверенность и неопределенность, которую так не любят инвесторы. В этих условиях путь наименьшего сопротивления для котировок — скорее, вниз, что подтверждается и техническими факторами, поскольку Brent пока не готова к уверенному пробою отметки $75.

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