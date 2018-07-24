Киев, 24 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Массовое отравление в детском лагере «Орленок» в Донецкой области произошло из-за того, что зараженные повара грязными руками накладывали детям еду, заявила заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко, сообщает 24 июля УНИАН.

Cenya Glova Детская столовая

Согласно сообщению, дети массово заболели дизентерией Зонне. Вирусом без клинических проявлений была заражена одна из сотрудниц пищеблока детского лагеря. Поскольку в лагере не соблюдались санитарные нормы и еду раскладывали грязными руками, то вирус передался детям через пищу.

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Напомним, в детском лагере «Орленок» отравились 94 человека, в том числе 68 детей. У 18 больных была диагностирована острая дизентерия Зонне.