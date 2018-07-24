Вашингтон, 24 июля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Разнообразные реакции, включая опасение, сомнение и иронию, вызвало у пользователей твиттера сообщение американского президента Дональда Трампа, посланное им иранскому президенту через эту социальную сеть. 22 июля Трамп заглавными буквами написал, чтобы Хасан Рухани никогда впредь «не угрожал Ирану, иначе вы будете страдать от последствий, подобные которым испытывали немногие на протяжении всей истории».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бряцанье оружием. США

В ответе на это сообщение сенатор Эд Меркей пишет:

«По любой причине или вообще без причины Дональд Трамп может нанести первый ядерный удар, и никто не сможет его остановить».

Сенатор напоминает о важности предложенной им и Тедом Лью поправки, которая требует от президента США получить одобрение конгресса прежде, чем нанести первый ядерный удар.

В свою очередь в комментариях под сообщением Трампа пользователи высмеивают президента и его угрозы, извиняются перед Ираном за «малыша президента», который вынужден нападать после того, как его толкнул хулиган в хельсинской песочнице, и заверяют, что Иран отвлекает от России.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Ирана ответил на угрозы Трампа, сказав, что они совершенно «не впечатлили», а народ Ирана «существует уже тысячелетия и стал свидетелем разрушения империй, в том числе и нашей, продержавшейся дольше, чем существуют некоторые страны».