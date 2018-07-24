Щёлково, Московская область, 24 июля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Пожар на площади 600 квадратных метров в торговых рядах подмосковного поселка Монино (Щёлковский район) локализован, сообщил 24 июля журналистам источник в экстренных службах региона.

Samegame.ru Пожар

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, распространение огня по территории торгового объекта пресечено.

Ранее сообщалось, что торговые ряды на улице Железнодорожная, 61 загорелись поздно ночью. На место незамедлительно выехали пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также: Обошлись пожарным поездом: склады в Щелково удалось потушить