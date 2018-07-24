Греция, 24 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Вышедшие из-под контроля лесные пожары в районе Афин (Греция) привели к гибели по меньшей мере 50 человек, передает немецкий телеканал N-TV 24 июля.

skeeze Лесные пожары

По данным добровольцев международной организации Красный крест, неподалеку от города Рафина спасатели обнаружили еще 26 тел погибших. Это подтвердил представитель местных властей Гиргос Кокколис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были найдены тела 24 погибших. В больницах находятся 69 пострадавших.