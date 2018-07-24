Баку, 24 июля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Азербайджан ждет предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно новых переговоров министров иностранных дел глав МИД Азербайджана и Армении — Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Trend.az Здание МИД Азербайджана

Как сообщают бакинские СМИ, представитель МИД Азербайджана также отметил, что официальный Баку собирается вести переговоры исключительно с властями Армении.

«Армения виновна в оккупации азербайджанских территорий. Именно поэтому официальный Баку будет вести переговоры об урегулировании конфликта исключительно с руководством Армении», — отметил Гаджиев.

Гаджиев отреагировал также на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Баку не готов к компромиссам, в связи с чем и армянская сторона не может говорить о каких-либо компромиссах. Продолжение Азербайджаном на протяжении 25 лет переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на армянскую оккупацию, является самой большой уступкой, отметил Гаджиев.

«Для достижения политического решения конфликта в первую очередь должна быть прекращена оккупация и изменен статус-кво. Если Армения заинтересована в решении конфликта, то должна прекратить оккупацию и следовать резолюциям ООН. Только на таких основаниях мы можем получить благоприятную среду для решения конфликта», — сказал он.

Новые власти в Армении считают, что от имени Нагорного Карабаха переговоры должен вести сам Степанакерт, а Армения — лишь по части своего взаимодействия с Азербайджаном.