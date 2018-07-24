Афины , 24 июля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Жертвами лесных пожаров, которые вот уже несколько дней бушуют в районе Афин, стали по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщает Greek Reporter.

Винцентас Дмахаускас Пожар в лесу 1860

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Ранее информацию о 20 погибших подтвердил председатель правительства Греции Димитрис Цанакопулос. Ещё четыре человека без признаков жизни были найдены береговой охраной 24 июля в море в районе Артемиды в Аттике.

Количество пострадавших от возгораний достигло на данный момент 69 человек. Они находятся в медучреждениях.

Ранее в сюжете: Пожары в Греции: Уже есть жертвы

Пожары в Греции: Число жертв растет

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля из-за двух крупных лесных пожаров в районах Восточная и Западная Аттика в Греции была объявлена чрезвычайная ситуация. Пожары в районе Кинета к западу от Афин и в районе Пентели к северо-западу от греческой столицы уже привели к эвакуации тысяч жителей и туристов. Пострадавшие от огня люди продолжают поступать в больницы Афин. Изначально сообщалось об одном погибшем и 25 раненых. Затем стало известно о пяти жертвах пожара.