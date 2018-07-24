Якутск, 24 июля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Жители трёх районов Якутии напуганы аномалией, случившейся в месте их проживания. 20 июля примерно около 11:00 по местному времени (05:00 мск) в некоторых арктических населённых пунктах почти стемнело, и солнце вернулось только примерно в 14:00. Метеостанции никаких странностей не фиксировали, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Дягтеренко.

Иллюстрация из книги Корнея Чуйковского Краденное Солнце Солнце

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Глава Нижне-Бытантайского наслега Константин Старостин подтвердил ИА SahhaDay информацию о том, что в этом населённом пункте действительно была кромешная тьма:

«Она наступила не сразу, а постепенно. Солнца не было видно с 11:30 до 14:00 дня. Мы специально выходили на улицу, многие могут подтвердить. Сейчас не знаем, что и думать. Специалистов у нас нет. А слухи множатся».

Жители наслега выдвигают предположения, по которым солнце могло пропасть из-за вспышек на нём, по вине инопланетян или по причине военных испытаний.

«Вначале было, как при приближающимся сильном грозовом фронте, темно, потом начало темнеть, но с желтым оттенком, как при тонировке. Было непривычно. Мы сомневаемся и насчёт затмения. Обычно про это явление заранее рассказывают. И оно не бывает таким продолжительным», — предполагают люди.

О таких же явлениях, как в Нижне-Бытантайском наслеге, 20 июля также сообщали из Жиганского и Верхоянского районов республики.

Заместитель начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Дягтеренко считает, что пропажа солнца вряд ли связана с какими-то необычными погодными условиями или лесными пожарами.

«Если темно, то это солнечное затмение, бывает же частичное, — предположил он. — Как можно диск солнца закрыть так, чтобы его не было видно? Только луной, наверное. А раз так, то это не к нам. Мы за солнечными затмениями не наблюдаем. Если бы был дым пожаров, люди бы поняли, был бы дым, запах гари. Наши метеостанции не отмечали такого».

«Мы вначале подумали, что разговоры о нахлынувшей темноте просто слухи, но потом они подтвердились, — поделился впечатлением о ситуации глава Верхоянска Евгений Потапов. — У нас тоже гадают, что это могло быть. О затмении обычно предупреждают заранее. Может, это был метеорит, но он не мог быть настолько большим. В общем, непонятно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональных СМИ высказывалось предположение, что причиной темноты днём в некоторых сёлах могло стать задымление из-за лесных пожаров.