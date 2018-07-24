Тюмень, 24 июля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. В тюменских стоматологических учреждениях растёт число нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Если за весь 2017 год в 29 проверенных организациях было выявлено 112 нарушений, то за первое полугодие 2018 года в 16 уже выявлено 90 несоответствий нормам и правилам, сообщается в докладе территориального управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

jarmoluk Стомотолог

В стоматологиях-нарушителях отсутствуют сведения о вакцинации сотрудников против кори, гриппа, дифтерии, краснухи и гепатита В. Также нет сведений о прохождении ежегодного медицинского осмотра персоналом.

В некоторых стоматологических организациях одна и та же раковина была предназначена для мытья рук и обработки инструментов. В кабинетах лечения замечены такие грубые нарушения, как немедицинская мебель, устойчивая к инфекциям. Временное хранение медицинских отходов класса Б организовано в металлическом контейнере на улице, без ограждения и навеса, — это тоже нарушение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Великом Новгороде в одном из стоматологических кабинетов врачи использовали одни перчатки при приёме нескольких пациентов, помимо других нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.