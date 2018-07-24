Североуральск, Свердловская область, 24 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. В свердловском Североуральске пока нет случаев массовых заболеваний из-за плохого состояния водопроводной воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Mil.ru Вакцинация

Сейчас население прививают от гепатита А. Уже привиты 608 взрослых, а также 1472 ребёнка. Вакцина доставлена в медучреждения. Получить её можно в пяти прививочных кабинетах, также вакцинацию проводят сотрудники двух мобильных бригад.

Прививают граждан и от ротавирусной инфекции.

Напомним. уже неделю в Североуральске нельзя пить водопроводную воду. Впрочем, её качество уже приблизилось к норме.