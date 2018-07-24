Оха, Сахалинская область, 24 июля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Жители столицы сахалинских нефтяников Охи дошли до президента РФ и добились субсидирования самого востребованного регионального авиарейса — «Оха — Хабаровск». Однако авиакомпания «Аврора» пока никак не отреагировала на победу охинцев — на сайте перевозчика льготных тарифов нет, а в аэропорту сообщают, что и денег на эти цели пока нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жительница города Охи, что на самом севере Сахалина, Елена Дьячковская получила письмо из управления президента России по работе с обращениями граждан. В этом письме — ответ инициативной группе жителей столицы сахалинских нефтяников на их многомесячную борьбу за право иметь возможность на субсидированные авиабилеты Оха — Хабаровск.

«Принято решение внести рейс Оха — Хабаровск в перечень субсидируемых. Стоимость авиабилета на этом направлении составит 4 674 рубля в одном направлении. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Аврора», — говорится в письме.

Но охинцы очень осторожно отнеслись к победе в борьбе, которую они вели полгода: радоваться рано.

С 2018 года самый северный город островного региона остался без субсидируемых билетов на самом востребованном направлении — Оха — Хабаровск. Цена с 4,5 тыс. подскочила до 13 тыс. рублей в одну сторону, сообщила газета «Сахалинский нефтяник».

То, что жители маленького сахалинского города, объединившись, сумели победить систему, которую не могли одолеть чиновники не только муниципального, но и регионального уровня, — само по себе удивительно. В ответ на многочисленные обращения районных и областных руководителей из федерального центра приходили похожие друг на друга ответы:

«Субсидию вернуть невозможно по закону: она положена только на тех рейсах, где пассажиропоток меньше 10 тыс. человек».

А охинцы эту норму превысили в полтора раза.

Но жительница Охи Елена Дьячковская решила добиваться справедливости — не только для себя, но и для всех своих земляков. Письма — в прокуратуру, президенту, губернатору и в другие властные структуры — охинцы начали писать сразу после Нового года. Ответы, приходившие от чиновников различного ранга, обсуждались в специально созданных группах в социальных сетях.

«Поначалу это были просто отписки. Курам на смех. Мы, например, пишем в Генеральную прокуратуру. А оттуда наше письмо «футболят» в прокуратуру области, а оттуда — в районную прокуратуру. Ну, что, скажите, районный прокурор может сделать с вопросом, который находится в компетенции министра транспорта РФ?» — сказала Елена Дьячковская.

Охинцы перелопатили, наверное, тонну документов — упорно и настойчиво добиваясь поставленной цели. И в этих горах бумаг находили очень много интересного. И на каждую отписку вновь отправляли аргументированное возражение, громящее в пух и прах доводы чиновников.

«Например, выяснили, что в бюджет заложены средства на субсидирование рейсов Оха — Владивосток. Я живу в Охе с рождения. У нас этих рейсов никогда не было. Зачем они нужны сейчас?! И зачем на него выделили бюджетные деньги, при этом закрыв для льгот явно востребованное всеми охинцами направление до Хабаровска? А то, что Владивосток не востребован, а Хабаровск, напротив, востребован, мы доказали, проведя опрос населения. В нем приняли участие более 1000 человек. И только 50 проголосовали за Владивосток», — рассказала общественница.

При этом авиаперелет до Владивостока из Охи в два раза продолжительнее и денег потребовал бы значительно больше.

И охинский «Народный штаб» вновь и вновь отправлял письма чиновникам, требовал перенаправить средства, заложенные на рейс Оха — Владивосток на востребованное хабаровское направление.

Жители северного сахалинского города провели сбор подписей и буквально за пару дней набрали 1400 голосов.

И вот — победа: маленький сахалинский город добился невозможного. В письме из управления президента по работе с обращениями граждан говорится:

«Постановлением правительства РФ от 13.02.2018 г. №150 в Правила внесены изменения, предусматривающие в том числе снятия ограничения по предельному пассажиропотоку в отношении маршрутов, пункт отправления/назначения которых расположен в труднодоступных и удаленных районах. Перевозки по маршруту Оха — Хабаровск осуществляются АО Авиакомпания «Аврора» с частотой полетов четыре рейса в неделю в период с 01.07.2018 по 31.12.2018 . Размер специального тарифа составляет 4674 в одном направлении».

У жителей Охи ответ из президентской структуры вызвал ликование. Однако Елена Дьячковская считает, что радоваться пока рано.

«Мы будем радоваться только после того, как убедимся, что всё написанное — правда. Пока же на сайте «Авроры» нет льготных тарифов. Да и в письме из президентской структуры много фактологических ошибок. Их чересчур много для официального письма. Например, сказано, что лимит пассажиров для субсидированных перевозок — 8 тыс. человек, а не 10 тыс., как по закону. Есть и другие неточности. Но я очень надеюсь, что все это — мелкие огрехи, и на результат они не повлияют, а субсидированные билеты появятся в продаже в Охе», — сказала активистка.

Льготных билетов в кассах Охи пока нет.

А директор аэропорта Оха Пётр Тарасюк не вполне уверен, что они вообще могут появиться:

«О постановлении правительства уже было известно. Но одно дело, когда Оху внесли в список удаленных населенных пунктов, а совсем другое дело, когда это постановление подкреплено деньгами. Субсидии на рейс появляются тогда, когда Росавиация заключает контракт с авиакомпанией. Подписание бумаг — это время. Но мало того, Росавиация заключает договоры тогда, когда есть деньги. А мы пока не знаем, остались ли они у ведомства».

Таким образом, до конца непонятно, смогут ли охинцы недорого летать в Хабаровск уже в этом году. Но тем не менее главного, причем не только для себя, но и для жителей других отделенных и труднодоступных дальневосточных территорий, жители маленькой Охи добились: сняли законодательные запреты на рейсы, подобные Оха — Хабаровск.

Стоит добавить, что чиновникам Минтранса РФ и Росавиации стоит более внимательно подходить к вопросам субсидирования авиаперевозок на дальневосточном направлении. Чтобы не получалось, что на никому не нужные рейсы деньги в бюджет закладывают, а на сверхвостребованные — нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, претензии к работе Минтранса РФ и Росавиации в части обеспечения транспортной доступности Дальнего Востока неоднократно высказывал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Так, в конце 2017 года чиновник выступил с резкой критикой ведомств по поводу «потерявшихся» по дороге на Дальний Восток 64,9 млрд рублей, предназначенных для строительства и реконструкции аэропортов ДФО. Два чиновника Росавиации были уволены, но деньги до ДФО так и не дошли. Свои упреки в адрес Минтранса РФ, Минфина РФ и Росавиации Трутнев повторил уже в 2018 году, заявив, что 70% Дальнего Востока не обеспечены авиасообщением.

В адрес Росавиации высказывают претензии и дальневосточные пилоты, и пассажиры — ведомство принялось лишать летчиков разрешительных документов, фактически лишая их профессии. Между тем инцидент произошел по вине самой Росавиации — ведомство само выдавало удостоверения пилотов после прохождения курсов повышения квалификации в частной летной школе, у которой оказалось что-то не в порядке с документами.

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