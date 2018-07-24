Чита, 24 июля, 2018, 06:54 — ИА Регнум. К неприятностям с наводнением в Забайкалье добавились проблемы с золотодобытчиками Дарасунского рудника. По данным газеты «Вечорка», 60 шахтёров объявили голодовку из-за невыплаты им заработной платы за последние три месяца — май, июнь и июль.

В шахте

По словам жены одного из работников рудника Юлии Щукиной, последняя выплата по зарплате (май 2018 года) составила 1340 рублей:

«Все думали, что это аванс. С тех пор перестали платить. Сегодня задолженность по зарплате у мужа составляет около 200 тысяч рублей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дарасунский рудник— горнорудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Расположено в посёлке городского типа Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края. Проблемы там начались 7 сентября 2006 года, когда на шахте «Центральная» ООО «Дарасунский рудник» — дочернего предприятия золотодобывающего предприятия «Руссдрагмет» — произошёл пожар. После возгорания спасти удалось только 39 из 64 шахтёров.

Голодовку на руднике объявляли также в марте 2018 года. Ранее руководство местной компании «Урюмкан», выкупившей рудник, обещало трудоустроить четверть из сотни на нём работавших. Но на самом деле трудоустроенными оказались порядка 15−20 человек. Но и они, как выяснилось, не получают теперь заработную плату.