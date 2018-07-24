Якутск, 24 июля, 2018, 05:43 — ИА Регнум. В Якутии продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров — как тех, которые тушат, так и тех, которые только находятся под наблюдением. Всего в республике огнём охвачено более 1,22 млн гектаров, и только за последние сутки эта территория стала больше на 11 тыс. га, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта МЧС региона. Больше всего лесов горит в Вилюйском, Усть-Майском и Нюрбинском районах республики.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

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По данным регионального департамента лесных отношений, тушат в Якутии только 17 лесных пожаров на общей площади 45,9 тыс. га. Борьба с огнём идёт в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Нюрбинском и Олёкминском районах республики. В тушении задействовано 809 человек, в том числе 309 пожарных парашютистов и десантников от ГБУ «Авиалесоохрана», 92 работника службы наземной охраны лесов, 26 сотрудников МЧС и 382 местных жителя. К борьбе с огнём также привлечены 92 единицы техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожары в 86% лесов Якутии вообще не тушат в связи с их труднодоступностью и отдалённостью от населённых пунктов, а борьбу с пожарами на оставшихся 14% финансируют недостаточно. Так считает заместитель руководителя республиканского департамента по лесным отношениям Джулустан Хон. По данным на июль, ведомство было должно подрядным организациям и местным жителям за тушение пожаров около 500 млн рублей — за работы в прошлом году ещё не рассчитались.