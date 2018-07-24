Вашингтон, 24 июля, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Миллиона процентов может достичь инфляция в Венесуэле к концу года, сообщили в Международном валютном фонде.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

В МВФ при этом сравнили состояние экономики Венесуэлы с Германией 1923 года. Кроме того, ситуация сопоставима с Зимбабве конца 2000-х годов.

По прогнозам МВФ, уже в этом году ожидается снижение ВВП Венесуэлы на 18%. Эксперты связывают эту тенденцию с падением нефтедобычи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первую декаду июля венесуэльское правительство снова продлило на 60 дней декрет о чрезвычайном экономическом положении.