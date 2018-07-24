Тюмень, 24 июля, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Тюменский блогер, чтобы развеселить горожан, проехался по улицам города в ванной, размещённой в прицепе автомобиля. Жители Тюмени позитивно ответили на порыв земляка развеселить публику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instgram.com / eduard filippov С ветерком!

Тюменский сегмент социальных сетей взорвал мужчина в ванной, наполненной водой и пеной, который подъезжает к окну киоска с фастфудом и просит картошку фри и прохладительный напиток у продавца.

«Делай, что хочется, всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!» — пишет у себя на страницах в социальных сетях блогер, который, по собственному признанию, таким образом хотел поднять настроение тюменцам.

В социальных сетях весёлого тюменца земляки поддержали.

«Мужик молодец! На позитиве!» — основной тон сообщений.

Как выяснилось, позитивный тюменец не в первый раз поднимает настроение жителям областной столицы. Ранее он изображал русалку, тестируя огромную лужу около ЖК «Комарово», в которой тонул автобус.

Тюменцы отмечают в комментариях, что городу не хватает карнавала и подобных весёлых людей «на позитиве» нужно только поддерживать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, люди «в образе» появляются на Урале не только в Тюмени. По Кургану второй месяц ходит человек в костюме Смерти. Как выяснилось, таким образом он несёт «общий терапевтический эффект», подчёркивает социальные проблемы города — демографический спад, рост числа алкоголиков и наркоманов.