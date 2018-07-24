Рим, 24 июля, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Медицинское обследование португальского футболиста Криштиану Роналду показало, что он находится в отличной форме, сообщил журналист Маттео Бонетти в Twitter.

Jan S0L0 Криштиану Роналду

Обследование проводили врачи ФК «Ювентус» (Турин, Италия). Они констатируют, что организм Роналду как у 20-летнего.

Напомним, ранее Роналду играл за ФК «Реал Мадрид», а теперь играет за «Ювентус». 16 июля в Турине прошла пресс-конференция, на которой португальцу вручили футболку «Ювентуса» с номером «7».