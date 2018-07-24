Челябинск, 24 июля, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Беременная женщина сбита на перекрестке в центре Челябинска, передает «Первый областной».

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Уточняется, что инцидент произошел на перекрестке «Худякова — Энтузиастов». Наезд совершила водитель KIA Sportage, которую после случившегося очевидцы видели в слезах.

Пострадала в ДТП еще одна женщина. Обе в итоге были госпитализированы.

«Одна девушка в положении, другая лежала на асфальте, в месте её головы текла кровь, — сообщил очевидец. — Когда приехала скорая, все вроде были в сознании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля на трассе Екатеринбург — Пермь произошла авария, в которой погибли пять человек, в том числе три ребенка.