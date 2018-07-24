Киев, 24 июля, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Удовольствие испытывает актер Анатолий Пашинин, находясь на войне в Донбассе, сообщает Russia Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В интервью украинской журналистке Соне Кошкиной он заявил, что «ему приятно» и что у него происходит «всплеск гормонов».

«Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», — сказал Пашинин.

Напомним, Пашинин воюет на стороне ВСУ. В июне он заявил, что в Донбасс поехал, чтобы «заткнуть рты» тем, кто «обзывает молодых украинцев фашистами и нацистами».