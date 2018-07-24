Кишинёв, 24 июля, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Молдавия и Польша провели 23 июля в Кишинёве V заседание межпарламентской ассамблеи двух стран и подписали по его итогам совместную декларацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в документе говорится о «европейском курсе» Молдавии и его поддержке со стороны Варшавы.

Facebook.com/ParliamentRM/ Межпарламентская польско-молдавская ассамблея

Сопредседатель межпарламентской ассамблеи от Молдавии Нае-Симион Плешка поблагодарил Польшу за поддержку Молдавии в ее «сближении с ЕС».

В свою очередь польский сопредседатель Ришард Терлецки подчеркнул, что Молдавия — важный партнер для Польши. «На этапе реализации у нас несколько совместных проектов в области здравоохранения, обороны и образования. Мы подтверждаем нашу поддержку на европейском пути Молдавии, желаем хорошего сотрудничества и впредь, поскольку нас связывает желание относительно суверенитета, независимости и национальной самобытности», — сказал он.

Польша также поддержала идею создания межпарламентского формата «Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство — текущие вызовы безопасности» — форум в таком формате недавно прошел в Киеве. Парламентская ассамблея Молдавии и Польши была создана в 2011 году.