Москва, 24 июля, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Политиком, с которым за последние полтора года чаще всего по телефону общался российский президент Владимир Путин, оказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает statista.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Уточняется, что за последние полтора года количество звонков составило 28. На втором месте — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — 17 звонков.

На третьем — французский президент Эммануэль Макрон (15 звонков). С германским федеральным канцлером Ангелой Меркель зафиксировано 13 переговоров, а с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху — 11.

Напомним, общение России с турецкой стороной активизировалось после восстановления отношений между Москвой и Анкарой. Это произошло после попытки госпереворота в Турции, который помогла предотвратить российская помощь.