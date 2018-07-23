Торонто, Канада, 24 июля, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Семья террориста, расстрелявшего толпу на оживленной улице в Торонто, утверждает, что он страдал серьезными психическими расстройствами, 23 июля передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США Убийца

Согласно заявлению семьи, 29-летний Фейсал Хусейн«испытывал серьезные проблемы с психическим здоровьем и боролся с психозом и депрессией всю жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 июля террорист расстрелял толпу в районе Greektown в Торонто. Жертвами стрелка стали двое человек, 13 получили ранения. Террорист был найден мертвым на месте преступления.

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