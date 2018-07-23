Иерусалим, 24 июля, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Совместное противодействие героизации нацизма стало одним из аспектов договоренностей, достигнутых в ходе встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявили в пресс-службе МИД РФ.

В варшавском гетто. 1943

«Подтверждена важность продолжения скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Лаврова и Нетаньяху при участии главы российского Генштаба Валерия Герасимова прошли 23 июля в Восточном Иерусалиме. В ходе встречи обсуждали Сирию, Палестину, российско-израильские отношения.