Москва, 24 июля, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Одной из тем переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху стали отношения Израиля с Палестиной. Хотя основное внимание было уделено Сирии.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«Была также затронута проблематика палестино-израильского урегулирования в развитие переговоров между президентом России В. В. Путиным и Б. Нетаньяху 11 июля в Москве, — сообщили в МИД РФ. — Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года».

Кроме того, высокопоставленные представители России и Израиля подняли тему двусторонних отношений, которые, как оценивают в Москве, динамично развиваются по всем направлениям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной темой переговоров Нетаньяху и Лаврова стало урегулирование ситуации в Сирии.