Береговая охрана Греции ищет в море туристов, спасавшихся от лесных пожаров
Афины , 24 июля, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Береговая охрана Греции ищет группу туристов, которые спасались от пожаров на побережье, 23 июля передает агентство Associated Press.
В море
По предварительной информации, речь идет о 10 гражданах Дании, которые спаслись от огня, выйдя в лодке в открытое море.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент лесные пожары охватили часть побережья Аттики и предместья Афин. Власти эвакуировали из пострадавших районов тысячи человек.
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