Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Российско-израильские связи очень важны для Тель-Авива, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Mid.ru Сергей Лавров и Биньямин Нетаньяху

Давая оценку взаимоотношениям с Москвой, Нетаньяху обратил внимание на такой аспект, как прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Наши связи чрезвычайно важны, они осуществляются посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и нашими командами», — сообщил Нетаньяху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Иерусалиме состоялась встреча Нетаньяху, Лаврова и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Основной темой переговоров была ситуация в Сирии.