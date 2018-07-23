Киев, 24 июля, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Одиннадцать гранат с запалами и патроны нашли полицейские в арендованной квартире в Киеве, сообщил первый заместитель главы национальной полиции Вячеслав Аброськин 23 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Ручные гранаты

Полицейский пообещал позже раскрыть детали, а также призвал киевлян быть внимательными к соседям.

Напомним, в средине июля украинские полицейские заявили, что проверят банду торговцем оружием на причастность к нескольким резонансным убийствам.

Читайте также: «Кулибины» из АТО: На Украине накрыли группу боевиков, торговавших оружием