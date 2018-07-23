Москва, 24 июля, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона в том, что Россия якобы не выполняет своих обязательств по юго-западной части Сирии, американской стороне следовало бы адресовать себе: мир сирийцам несет российская сторона, заявили в МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

Комментируя заявление госдепа по итогам телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, в МИД отметили, что американцы обвиняют Россию в невыполнении обязательств по юго-западной части Сирии абсолютно безосновательно.

«Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые «умеренные» отряды оппозиции от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в России)», — сообщили в МИД РФ.

Россия восстанавливает в Сирии закон и порядок, а также мирную жизнь. США, напротив, занимаются провокациями и потворству таким скандально известным организациям, как «Белые каски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что «Белые каски» занимаются заказными провокациями.