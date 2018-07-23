Афины , 24 июля, 2018, 00:28 — ИА Регнум. В больницы Афин продолжают поступать пострадавшие в результате пожаров, которые бушуют на окраине города, 23 июля передает агентство Reuters.

Lotus R Лесной пожар. Греция

В настоящий момент известно как минимум об одном погибшем и 25 раненых, в том числе шестерых в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары, начавшиеся в районах Кинета и Пентели, подобрались к Афинам. Власти эвакуировали тысячи жителей опасных районов.

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