Пожары в Греции: Уже есть жертвы
Афины , 24 июля, 2018, 00:28 — ИА Регнум. В больницы Афин продолжают поступать пострадавшие в результате пожаров, которые бушуют на окраине города, 23 июля передает агентство Reuters.
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Лесной пожар. Греция
В настоящий момент известно как минимум об одном погибшем и 25 раненых, в том числе шестерых в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары, начавшиеся в районах Кинета и Пентели, подобрались к Афинам. Власти эвакуировали тысячи жителей опасных районов.
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