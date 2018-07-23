Киев, 24 июля, 2018, 00:24 — ИА Регнум. С 24 июля в киевском НИИ судебных экспертиз продолжат проверку народного депутата Украины Надежды Савченко на детекторе лжи, сообщили 23 июля в официальной группе политика в социально сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Напомним, президент Международной ассоциации полиграфологов Андрей Волык раскритиковал как оборудование, так и условия, в которых украинские власти содержат Надежду Савченко.

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