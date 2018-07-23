Афины , 24 июля, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прервал визит в Боснию из-за лесных пожаров, 23 июля передает агентство Reuters.

Carl Osbourn Лесной пожар. Греция

Пожары, начавшиеся в Кинета и Пентели к западу от Афин, в настоящий момент охватили окраины греческой столицы. Власти эвакуировали из опасных районов тысячи человек.

В настоящий момент небо над Афинами заволокло дымом, в больницы города продолжают поступать пострадавшие из предместий.

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